焦点：负利率应该成为央行政策选项中的固定组成部分--论文

2010年10月12日，图为曼谷一家银行的雇员在清点美元纸币。 REUTERS/Sukree Sukplang

路透8月26日 - 全球一些央行首脑周五看到的一份学术论文认为，为有效应对未来的衰退，央行应该让负利率成为货币政策的一个完全固定的组成部分。

“经济再次出现周期性低迷，从而要求采取积极的名义负利率政策行动，这只是个时间问题，”卡内基梅隆大学经济学教授Marvin Goodfriend总结道。他曾经担任里奇蒙联邦储备银行政策顾问。

随着央行想方设法刺激持续偏低的经济成长和通胀率，负利率成为经济领域中一个热点话题。

当利率为负时，银行必须为存在央行的存款付费，这样一来他们放贷的意愿势必增大。

欧元区、瑞士、瑞典和日本已经实施了负利率政策，效果各不相同。

多数央行认为采取负利率只是短期的例外举措，而非其常备的政策选项。

美联储对未来转而采行负利率的态度十分矛盾，而且直到最近才确认这一做法的合法性。

然而，Goodfriend在提交给杰克森霍尔一次经济政策会议的论文中总结道，未来在发生危机时维持负利率环境，可能是实现并维护货币购买力稳定的唯一途径。

他指出，全球中性利率水准下降，以及危机爆发以来，银行业者上调短期利率后却无力维持较高的利率水平，令央行应当重新考虑政策选择。

包括美联储主席叶伦和日本央行总裁黑田东彦在内的众多央行官员聚首杰克森霍尔，举行为期三天的会议。

今年会议的主题是“设计具有弹性的未来货币政策框架”，反映出他们面临全球经济和货币政策不确定性。

Goodfriend说，未来危机时依赖利率政策，“远远优于”实施更多量化宽松或采用财政政策等其他举措。

“迄今为止利率政策是最具弹性的，对市场影响最小，而且已经被证明能够解决低通胀问题，”他写道。

Goodfriend认为，下次发生经济衰退时，可能必须将联邦基金利率降至负1%或负2%，来刺激经济复苏。

但他说，若要负利率完全有效，需要让持有纸币的成本更高，或完全废除纸币、改为使用电子货币。(完)