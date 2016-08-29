焦点：美联储或可利用减少银行业准备金付息来刺激美国经济--论文

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透8月29日 - 周六发表的一份学术论文认为，当通胀处在低位时，美国联邦储备委员会(美联储)可以减少对银行业准备金利息的给付，以促使银行增加放贷。
这是全球主要央行官员年度会议上讨论的方案之一。本次会议旨在探讨刺激经济的方式，此前央行已将利率降至近零水平，并向银行业提供大量资金。
经济学家Ricardo Reis在他的这篇论文中提出了一种新办法，着眼于美联储对银行存放在央行的准备金所付给的利息上面，若采用该办法，或许可以自然而然地达成央行维持2%通胀率的目标。
银行目前存放在美联储的资金约有2.6万亿(兆)美元，联储为应对2007-2009年衰退时大量买入债券，这一期间银行的准备金规模也急剧膨胀。
美联储目前为银行业存放的准备金支付0.5%的利息，部分批评人士认为太过大方。美联储利用准备金利率，防止银行间隔夜拆借利率超过其目标区间，并仰赖逆回购操作设定底部。
但根据Reis的建议，美联储可利用准备金利率作为一个刺激机制，让利息支付与通胀率挂钩。当经济疲弱且物价上涨较缓慢时，这个方法将鼓励银行业放贷。
“当央行承诺的准备金利息较低时，准备金的投资吸引力就会下降，因此银行业者将...减少存放准备金，转而放贷，”Reis在论文中写道。Reis是伦敦经济学院(London School of Economics)的经济学教授。
因为物价变化而带动的银行业放贷变化，可能有助美联储维持通胀率符合目标。
最近几年美国和全球其他地区通胀率异常低，决策者担心经济易受通缩损害。
Reis表示，他的建议“有些激进”，在尝试之前需要进行更多研究。
他还研究了美联储是否能通过所谓的“直升机撒钱”来刺激经济，这种方式可以让美联储印钞、并向政府提供无需偿付的资金以进行支出。
Reis指出，直升机撒钱可能没有用，因为美联储已经将利润注入政府，如果实施直升机撒钱，则会减少这种资金转移，从而导致政府未来削减支出。(完)
(编译 郑茵/许娜/杜明霞；审校 王颖/蔡美珍/徐文焰)
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