焦点：美联储或可利用减少银行业准备金付息来刺激美国经济--论文

2011年8月2日，图为百元面值的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透8月29日 - 周六发表的一份学术论文认为，当通胀处在低位时，美国联邦储备委员会(美联储)可以减少对银行业准备金利息的给付，以促使银行增加放贷。

这是全球主要央行官员年度会议上讨论的方案之一。本次会议旨在探讨刺激经济的方式，此前央行已将利率降至近零水平，并向银行业提供大量资金。

经济学家Ricardo Reis在他的这篇论文中提出了一种新办法，着眼于美联储对银行存放在央行的准备金所付给的利息上面，若采用该办法，或许可以自然而然地达成央行维持2%通胀率的目标。

银行目前存放在美联储的资金约有2.6万亿(兆)美元，联储为应对2007-2009年衰退时大量买入债券，这一期间银行的准备金规模也急剧膨胀。

美联储目前为银行业存放的准备金支付0.5%的利息，部分批评人士认为太过大方。美联储利用准备金利率，防止银行间隔夜拆借利率超过其目标区间，并仰赖逆回购操作设定底部。

但根据Reis的建议，美联储可利用准备金利率作为一个刺激机制，让利息支付与通胀率挂钩。当经济疲弱且物价上涨较缓慢时，这个方法将鼓励银行业放贷。

“当央行承诺的准备金利息较低时，准备金的投资吸引力就会下降，因此银行业者将...减少存放准备金，转而放贷，”Reis在论文中写道。Reis是伦敦经济学院(London School of Economics)的经济学教授。

因为物价变化而带动的银行业放贷变化，可能有助美联储维持通胀率符合目标。

最近几年美国和全球其他地区通胀率异常低，决策者担心经济易受通缩损害。

Reis表示，他的建议“有些激进”，在尝试之前需要进行更多研究。

他还研究了美联储是否能通过所谓的“直升机撒钱”来刺激经济，这种方式可以让美联储印钞、并向政府提供无需偿付的资金以进行支出。

Reis指出，直升机撒钱可能没有用，因为美联储已经将利润注入政府，如果实施直升机撒钱，则会减少这种资金转移，从而导致政府未来削减支出。(完)