美国波士顿联储总裁预计明年中通胀超目标 迫使联储加快升息

路透华盛顿10月17日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称，预计明年年中时失业率将降至4.7%，通胀率超过美国联邦储备委员会(美联储/FED)2%的目标，可能令决策者不得不加快升息步伐，从而让复苏受阻。

罗森格伦9月反对美联储决定，让市场意外。他当时主张立即升息，就是出于上述预测，以及认为保护未来就业增长最好的方法，就是让现在的增长脚步慢一点，即便会带来风险。

“我们现在有能力作出调整，等一段时间看看影响如何，”罗森格伦在波士顿联储经济年会结束时接受路透专访称。

“如果你等的时间太长...就更加有可能不得不赶紧去做...而不大可能仔细掂量，做到恰到好处。”

其结果就是：失业率可能降至超低水平，但之后会以更快的速度上升并迫使美联储冒衰退的风险。罗森格伦认为，美联储可以设计一次软着陆，使经济走向充分就业，“我们将基本保持在那里。”

罗森格伦的观点使他的立场成为少数派--近年来多次从不同角度提出反对意见。2013年他曾反对削减每月购债规模的决定，理由是在尚未证明经济强劲的情况下，“保持耐心仍是适宜的做法”。

现在他却迫不及待地要扣动扳机，尽管他声称自己的目的并未改变，仍是促使整个经济周期的就业最大化。

在重新讨论美国就业市场还有多少需要改进的空间之际，出现对于升息的异议，即“鸽派”看法。美联储主席叶伦在上个月的记者会上表示，她认为(就业市场)仍有“闲置空间”。

在波士顿会议上公布的大量研究显示，低增长和危机以来出现的其它趋势可能持续存在。叶伦在此次会议上表示，美联储可能需要实施“高压经济”来逆转2008-2009年危机造成的伤害。当年这场危机压制生产，导致大量工人失业，并可能给美国经济留下永久伤害。

罗森格伦对此并不反对，但他辩称，他的方法与努力“探查”就业市场可以变得多么紧俏是一致的，而且不必束缚美联储的手脚。

“我希望探查，但我不想冒险，”他说，“我愈发担忧如果我们若等得过久而失去可选择性。”(完)