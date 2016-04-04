美国波士顿联储鸽派罗森格伦发表鹰派言论 预计联储较市场预期更早升息

路透波士顿4月4日 - 向来出言谨慎的波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一却对升息表达了令人意外的信心，称美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能早于目前市场预期的时机升息，因经济风险已经消退。

罗森格伦表示，市场波动以及海外经济放缓危及美国经济的威胁已经降低。所以，他表示，美国利率期货目前走势暗示市场预计今年仅升息一次，甚至不升息“令人意外”，这一预期可能“过于悲观”。

去年12月，美联储进行了近十年来首次升息，但在3月货币政策会议上维持利率不变，因来自海外的风险以及年初的市场波动。在上周美联储主席叶伦发表了谨慎的言论后，联邦基金利率期货走势显示市场预计下一次升息要等到9月。

“海外情势可能严重到足以影响美国经济复苏的风险看来正在消退。”罗森格伦称。今年罗森格伦在联邦公开市场委员会(FOMC)是具有投票权的委员。

“美国已经很好的应对了海外冲击...我相信，只要经济复苏持续，较金融市场期货暗示的时机更早的恢复逐步收紧政策的路径可能会是合适的。”他指出。

罗森格伦是联储最为鸽派的委员之一，但他的讲话同近几周鹰派和中性地区联储总裁所传递的信息更一致，他们暗示可能在6月就升息。

“这显示地区联储总裁的立场重心转至鹰派。”渣打集团分析师Thomas Costerg表示。

“对保持利率在如此之低愈发不安，对全球经济不利环境的敏感度也大大降低。”他称，“倒是要看看叶伦能坚持鸽派立场多久？”

上周四，叶伦警告美联储对升息只应谨慎行事。一些投资人认为这显示联储内部分歧越来越严重。(完)