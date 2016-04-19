美国波士顿联储总裁称市场对美国经济的看法过于悲观（更新版）

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路透康涅狄格州新不列颠4月18日 - 美国波士顿联储总裁罗森格伦周一表示，美国联邦储备委员会(美联储，FED)加息步伐将快于投资者目前预期。他认为投资者对美国经济和货币政策的看法太悲观。

这是数周来罗森格伦第二次发出警告，称金融期货市场的看法不准确。期货市场预计接下来的几年每年只温和加息一次。他说，美国通胀目前“更加接近”美联储2%的目标，看淡第一季经济成长疲弱，并称经济“基本面良好”。

鉴于海外经济放缓且全球需求低迷，市场深度怀疑美联储能否按计划推进紧缩周期。罗森格伦的言论显示出，甚至美联储鸽派也不喜欢市场的这种怀疑情绪。

“虽然我相信逐步上调联邦基金利率绝对适宜，但我不认为风险特别高，也不认为前景如此悲观并支持极浅的利率路径，就像目前金融期货市场反映的那样，”罗森格伦说。他在美联储中属于主张维持低利率的鸽派，今年对货币政策有投票权。

罗森格伦对中央康涅狄格州立大学的学生表示，“我希望美联储不要冒着犯下让就业远超出充分就业水平错误的风险，这会导致需要快速升息--可能带来破坏效应，并提高衰退风险。”

虽然罗森格伦并未表示自己预计美联储何时会行动，但他自信的讲话似乎表明6月升息的大门持续敞开。

他表示，就业强劲增长及劳动力市场参与者增加，对第一季国内生产总值(GDP)增长率可能不到1%有所弥补。他还指出，美联储青睐的物价指标目前位于1.7%，正接近联储所定2%的目标水平。

“虽然有来自海外的巨大阻力，而且出现与这些阻力相关的市场动荡，但我认为美国经济基本面强健，表现可能将好于大多数贸易伙伴，”罗森格伦称。

市场对利率的预期一直较美联储谨慎。联储过去几年不得不撤回较为强硬的预期。

但罗森格伦给了期货市场最新一击，称如此极端的循序渐进升息路径将有经济过热的风险。

他称虽然“探寻”失业率到底能够“降到多低是很适当的做法”，但如此“黯淡的利率预期似乎与我和其他许多人对经济前景的共同看法不符”。(完)