若第二季数据证实美国经济改善 将需要升息-波士顿联储总裁

路透新罕布什尔州康科德5月12日 - 波士顿联储总裁罗森格伦周四称，如果第二季数据证实美国就业市场接近充分就业，且通胀在逐步攀升，则美国联邦储备委员会(FED/美联储)需要再次升息。

罗森格伦的讲话表明，来自美联储内部的、要求联储在未来数月升息的压力与日俱增。罗森格伦今年在美联储利率制定委员会拥有投票权。

罗森格伦表示，政府的4月非农就业报告显示，美国经济仍接近充分就业，通胀看似也在不断攀升。

他在有讲稿的讲话中称，“如果本季陆续出炉的经济数据证实了上述趋势，继续逐步将货币政策正常化将是合适之举。”

美联储将在6月14-15日举行政策会议，下一次议息会议的时间在7月26-27日。

罗森格伦在新罕布什尔州康科德商会的一次会议上发表讲话称，薪资增长看似正在加速，失业率处于5%，接近经济学家预估的4.7%的充分就业水平。

他重申，金融市场投资者低估了经济成长的力道，目前经济已接近需要再度升息的水平。美联储在去年12月将联邦基金利率的目标区间上调了25个基点，结束了持续了七年的近零利率政策。

联邦基金利率期货的表现暗示，投资者预计联储今年仅升息一次，可能在12月。但美联储决策者3月暗示，今年可能需要升息两次。

“市场对美国经济基本面的强度仍然太过悲观，联储降低货币宽松度的可能性高于市场预期，”罗森格伦称。(完)