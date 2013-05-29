美国FED：数月后“小幅”缩减购债规模或是合理做法--波士顿联储总裁

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
他表示，“目前进行大量刺激仍是合适的举措”，并称7.5%的失业率还是“相当高”，而且通胀率远低于美联储2%的目标。
他还认为，美联储应该继续购债，“直到我们在劳动力市场看到更多持续改善，并更加坚信经济复苏足够自我维持，在降低依旧很高的失业率方面不断取得进展。”
但罗森格伦也称，他越来越相信美国失业率将在年底前降至7.25%或更低一些。他认为这将显示就业环境的“实质性”好转。
根据他的预期，美国GDP增长率在今年下半年料回升至3%，上半年预期增长环比年率为2.25%。他认为，通胀将可能保持在美联储2%的目标之下。
他表示，他的观点比很多民间预测人士要乐观些。但他也认为，在薪资税提高和实施其他财政紧缩的情况下就业市场仍然好转，这就是一个“正面”信号。
罗森格伦表示，即使美联储放慢购债速度，也仍是在放宽政策，尽管步伐会减慢。美联储最终的资产负债表规模，将取决于其何时终止购债计划。目前其资产负债表规模为3.3万亿(兆)美元。
他还称，如果条件允许，美联储也应会愿意增加购债。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)