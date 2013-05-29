美国FED：数月后“小幅”缩减购债规模或是合理做法--波士顿联储总裁

他表示，“目前进行大量刺激仍是合适的举措”，并称7.5%的失业率还是“相当高”，而且通胀率远低于美联储2%的目标。

他还认为，美联储应该继续购债，“直到我们在劳动力市场看到更多持续改善，并更加坚信经济复苏足够自我维持，在降低依旧很高的失业率方面不断取得进展。”

但罗森格伦也称，他越来越相信美国失业率将在年底前降至7.25%或更低一些。他认为这将显示就业环境的“实质性”好转。

根据他的预期，美国GDP增长率在今年下半年料回升至3%，上半年预期增长环比年率为2.25%。他认为，通胀将可能保持在美联储2%的目标之下。

他表示，他的观点比很多民间预测人士要乐观些。但他也认为，在薪资税提高和实施其他财政紧缩的情况下就业市场仍然好转，这就是一个“正面”信号。

罗森格伦表示，即使美联储放慢购债速度，也仍是在放宽政策，尽管步伐会减慢。美联储最终的资产负债表规模，将取决于其何时终止购债计划。目前其资产负债表规模为3.3万亿(兆)美元。