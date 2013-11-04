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债券 | 2013年 11月 5日 星期二 05:53 BJT

标题新闻：罗森格伦称FED可耐心决定何时缩减购债，因12月或4月行动对资产负债表规模影响不大

罗森格伦为波士顿联储总裁；FED为美联储

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