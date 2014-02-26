版本:
中国
债券 | 2014年 2月 27日 星期四 01:46 BJT

美国经济：美联储在撤出刺激举措时应“非常耐心”--波士顿联储罗森格伦

路透波士顿2月26日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示，近期下降的美国失业率数据高估了就业市场体质，不应触动美国联邦储备理事会(美联储/FED)加快缩减极度宽松的货币政策。

罗森格伦在向Boston Economic Club讲话的准备稿中表示，失业率仍高企，兼职工数量众多以及通胀非常低，这些都显示就业市场“闲置”严重，“呼吁在撤走宽松货币政策上要非常有耐心，特别是鉴于近期经济数据疲弱。”

罗森格伦称，分析师要判断出过去两个月的疲弱就业报告是否是受到恶劣天气影响，抑或是反映出经济放缓是有难度的，预计恶劣的严寒天气将令2月的就业报告同样难以解读。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐