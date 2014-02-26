美国经济：美联储在撤出刺激举措时应“非常耐心”--波士顿联储罗森格伦

标题新闻：日本气囊厂商高田发表声明称，公司正与百利得(KSS)等商讨重组，但尚未达成协议
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路透波士顿2月26日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示，近期下降的美国失业率数据高估了就业市场体质，不应触动美国联邦储备理事会(美联储/FED)加快缩减极度宽松的货币政策。
罗森格伦在向Boston Economic Club讲话的准备稿中表示，失业率仍高企，兼职工数量众多以及通胀非常低，这些都显示就业市场“闲置”严重，“呼吁在撤走宽松货币政策上要非常有耐心，特别是鉴于近期经济数据疲弱。”
罗森格伦称，分析师要判断出过去两个月的疲弱就业报告是否是受到恶劣天气影响，抑或是反映出经济放缓是有难度的，预计恶劣的严寒天气将令2月的就业报告同样难以解读。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。