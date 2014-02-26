美国经济：美联储在撤出刺激举措时应“非常耐心”--波士顿联储罗森格伦

路透波士顿2月26日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三表示，近期下降的美国失业率数据高估了就业市场体质，不应触动美国联邦储备理事会(美联储/FED)加快缩减极度宽松的货币政策。

罗森格伦在向Boston Economic Club讲话的准备稿中表示，失业率仍高企，兼职工数量众多以及通胀非常低，这些都显示就业市场“闲置”严重，“呼吁在撤走宽松货币政策上要非常有耐心，特别是鉴于近期经济数据疲弱。”