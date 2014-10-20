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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 12:31 BJT

路透专访：市场反应说明需对政策有耐心--波士顿联储总裁罗森格伦

美联储将在10月28日-29日开会，讨论是否按计划结束购债刺激举措，以及如何措辞对外沟通加息的时间。美联储目前的说法是，将等待“相当长的一段时间”，但罗森格伦和其他官员希望政策声明加重强调需要观察数据，减少时间长度的具体程度。

罗森格伦表示，对加息时间的预测出现变化，以及周五市场大幅反弹，“恰恰反映出我们应该以数据为依据的理由。”罗森格伦在2016年以前没有投票权。

他认为未来几个季度美国通胀率将下滑，因食品和能源价格下跌。他并预计今年下半年美国国内生产总值(GDP)增长率将低于3%。

罗森格伦还称，美联储可以对隔夜逆回购工具进行更多调整。

“随着我们更加接近升息，我们必须要确保这个工具有效，若不能按我们希望的那样发挥作用，就应该进行调整。”(完)
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