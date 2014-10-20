路透专访：市场反应说明需对政策有耐心--波士顿联储总裁罗森格伦

投行观点：Aegion Corp目标价由26下调至24美元，评级为中性--D.A. Davidson
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美联储将在10月28日-29日开会，讨论是否按计划结束购债刺激举措，以及如何措辞对外沟通加息的时间。美联储目前的说法是，将等待“相当长的一段时间”，但罗森格伦和其他官员希望政策声明加重强调需要观察数据，减少时间长度的具体程度。
罗森格伦表示，对加息时间的预测出现变化，以及周五市场大幅反弹，“恰恰反映出我们应该以数据为依据的理由。”罗森格伦在2016年以前没有投票权。
他认为未来几个季度美国通胀率将下滑，因食品和能源价格下跌。他并预计今年下半年美国国内生产总值(GDP)增长率将低于3%。
罗森格伦还称，美联储可以对隔夜逆回购工具进行更多调整。
“随着我们更加接近升息，我们必须要确保这个工具有效，若不能按我们希望的那样发挥作用，就应该进行调整。”(完)
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路透5月4日 - 东南亚股市周四大多上涨，菲律宾股市 创2016年9月以来最高收位，受矿业股上涨提振，因菲律宾国会议员此前否决环境部长洛佩斯(Regina Lopez)的任命案。 菲律宾国会议员周三结束了与洛佩斯10个月的斗争。洛佩斯整顿矿业的行动受到总统杜特尔特的支持，但矿商要求其辞职。 Apex Mining 一度跳涨20.2%至逾两个月高点，收盘涨6.4%。Philex Mining 收涨0.4%，盘中一度上涨1.3%。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.4%，因美国股市在美联储发表鹰派政策声明后表现低迷。 美联储淡化首季经济成长疲弱的影响，强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。 新加坡股市 下跌，受金融股拖累。星展集团控股 跌1.8%，华侨银行 跌0.2%。 马来西亚股市 触及近两周收盘低位，受金融板块