美国利率：商业地产和风险贷款状况或支持略加快升息--波士顿联储总裁

路透11月15日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦接受英国金融时报采访时称，如果商业房地产增速及部分企业贷款的风险承担程度仍无下降迹象，则将成为支持利率略微加快上升的论据之一。采访在周日发表。

“在失业率和通胀率保持不变的情况下，这可能让人考虑升息速度应较我此前预期略微加快的一个理由，”金融时报援引罗森格伦的话报导称。

他还表示希望看到短期利率逐步上升，并暗示自己基本赞同金融市场对利率循序渐进式上升的预期。

罗森格伦在波士顿办公室接受金融时报采访时指出，经济呈现正面迹象，例如10月就业数据“显然非常正面”，而且国内支出增长稳固。