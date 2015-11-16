美国利率：商业地产和风险贷款状况或支持略加快升息--波士顿联储总裁

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透11月15日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦接受英国金融时报采访时称，如果商业房地产增速及部分企业贷款的风险承担程度仍无下降迹象，则将成为支持利率略微加快上升的论据之一。采访在周日发表。
“在失业率和通胀率保持不变的情况下，这可能让人考虑升息速度应较我此前预期略微加快的一个理由，”金融时报援引罗森格伦的话报导称。
他还表示希望看到短期利率逐步上升，并暗示自己基本赞同金融市场对利率循序渐进式上升的预期。
罗森格伦在波士顿办公室接受金融时报采访时指出，经济呈现正面迹象，例如10月就业数据“显然非常正面”，而且国内支出增长稳固。
“我们将继续监控这些数据，倘若经济加快、部分海外阻力减弱，那么我们将略微加快(升息)；反之，如果海外、其它地区的阻力明显增强，那么我们可以更加缓慢地(升息)，”他还表示。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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