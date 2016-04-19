更新版 1-美国利率：波士顿联储总裁称，市场对美国经济的看法过于悲观

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
虽然罗森格伦并未表示自己预计美联储何时会行动，但他自信的讲话似乎表明6月升息的大门持续敞开。
他表示，就业强劲增长及劳动力市场参与者增加，对第一季国内生产总值(GDP)增长率可能不到1%有所弥补。他还指出，美联储青睐的物价指标目前位于1.7%，正接近联储所定2%的目标水平。
“虽然有来自海外的巨大阻力，而且出现与这些阻力相关的市场动荡，但我认为美国经济基本面强健，表现可能将好于大多数贸易伙伴，”罗森格伦称。
市场对利率的预期一直较美联储谨慎。联储过去几年不得不撤回较为强硬的预期。
但罗森格伦给了期货市场最新一击，称如此极端的循序渐进升息路径将有经济过热的风险。
他称虽然“探寻”失业率到底能够“降到多低是很适当的做法”，但如此“黯淡的利率预期似乎与我和其他许多人对经济前景的共同看法不符”。(完) (编译 张荻/许娜；审校 张涛/戴素萍)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------