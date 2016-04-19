更新版 1-美国利率：波士顿联储总裁称，市场对美国经济的看法过于悲观

虽然罗森格伦并未表示自己预计美联储何时会行动，但他自信的讲话似乎表明6月升息的大门持续敞开。

他表示，就业强劲增长及劳动力市场参与者增加，对第一季国内生产总值(GDP)增长率可能不到1%有所弥补。他还指出，美联储青睐的物价指标目前位于1.7%，正接近联储所定2%的目标水平。

“虽然有来自海外的巨大阻力，而且出现与这些阻力相关的市场动荡，但我认为美国经济基本面强健，表现可能将好于大多数贸易伙伴，”罗森格伦称。

市场对利率的预期一直较美联储谨慎。联储过去几年不得不撤回较为强硬的预期。

但罗森格伦给了期货市场最新一击，称如此极端的循序渐进升息路径将有经济过热的风险。