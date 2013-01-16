路透专访: 劳动市场若缓步改善,美联储买债计划可能持续整年--罗森格伦

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约1月15日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示,如果劳动市场如他所预期的只会逐步改善,美联储可能到明年初都会持续买进资产.
在周二接受电话专访时,罗森格伦警告,任何的买债决定将会视今年美国经济复苏有多温吞而定.
罗森格伦个人预测2013年下半年国内生产总值(GDP)将成长约3%.他表示,这样的成长率可能不足以把失业率降至约7.25%.罗森格伦认为7.25%的失业率算是有长足的改善,让所谓的量化宽松政策得以暂停.
罗森格伦表示,届时可能的失业率"将略高于7.25%,我希望在见到失业率降至7.25%,才会停止资产买进的计划".他并称,"但我希望我是错的-我希望见到经济更快迅成长."
"我很乐见资产买进计划提早结束,"罗森格伦表示.他今年在美联储政策上具有投票权.
另一位今年有投票权的圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示,年底前失业率可能会来到7.1%,这将美联储有"不错的立场"来暂停其资产买进的举措.
罗森格伦支持持续政策宽松,他表示,如果经济动能加速,在失业率降到6.5%之前的六到九个月可以停止量化宽松.
他并为低利率和买债计划做出辩护,认为它们是互补的工具,可以降低较长期的利率,并鼓励支出和投资.(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。