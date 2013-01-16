路透专访: 劳动市场若缓步改善,美联储买债计划可能持续整年--罗森格伦

路透纽约1月15日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示,如果劳动市场如他所预期的只会逐步改善,美联储可能到明年初都会持续买进资产.

在周二接受电话专访时,罗森格伦警告,任何的买债决定将会视今年美国经济复苏有多温吞而定.

罗森格伦个人预测2013年下半年国内生产总值(GDP)将成长约3%.他表示,这样的成长率可能不足以把失业率降至约7.25%.罗森格伦认为7.25%的失业率算是有长足的改善,让所谓的量化宽松政策得以暂停.

罗森格伦表示,届时可能的失业率"将略高于7.25%,我希望在见到失业率降至7.25%,才会停止资产买进的计划".他并称,"但我希望我是错的-我希望见到经济更快迅成长."

"我很乐见资产买进计划提早结束,"罗森格伦表示.他今年在美联储政策上具有投票权.

另一位今年有投票权的圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德则表示,年底前失业率可能会来到7.1%,这将美联储有"不错的立场"来暂停其资产买进的举措.

罗森格伦支持持续政策宽松,他表示,如果经济动能加速,在失业率降到6.5%之前的六到九个月可以停止量化宽松.