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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 21:14 BJT

美国FED: 波士顿联储总裁罗森格伦认为现在讨论退出计画为时过早

路透纽约1月16日 - 波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦称,美国联邦储备理事会(FED)现在来讨论结束美国经济刺激措施的计画为时过早.

"我认为现在来讨论退出太早了,"罗森格伦在接受彭博电视专访时称.

"我们需要先让经济加速成长.我们需要让失业率下滑."

罗森格伦被视为是美联储中最温和派的成员.其他联储官员已表示,联储可能需要远未到年底前就停止或放缓买债计画.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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