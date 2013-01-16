美国FED: 波士顿联储总裁罗森格伦认为现在讨论退出计画为时过早

"我认为现在来讨论退出太早了,"罗森格伦在接受彭博电视专访时称.

罗森格伦被视为是美联储中最温和派的成员.其他联储官员已表示,联储可能需要远未到年底前就停止或放缓买债计画.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)