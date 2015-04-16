版本:
中国
债券 | 2015年 4月 17日 星期五 02:47 BJT

标题新闻：波士顿联储总裁罗森格伦称联储应采取较晚开始，但在必要时以较快步伐升息的做法

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐