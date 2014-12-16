《焦点》俄罗斯经济动荡不大可能拖慢美联储迈向升息的脚步

实际上，很多分析师仍预计美联储周三1900 GMT公布的政策声明，将剔除“相当长时间”维持利率不变的措辞。

俄罗斯曾经令美联储偏离预定轨道。1998年俄罗斯以及亚洲金融危机促使美联储降息，“以缓解可能的不良影响，”当时的美联储会议记录写道。

另一个警示事件是去年的缩减恐慌(taper tantrum)，时任美联储主席的贝南克关于可能减少购债的言论，导致全球金融市场震荡。此事可能让美联储在油价下跌的影响明确之前，对利率前瞻性指引做出巨大变动有所犹豫。

但美联储今年有过一次未理会全球市场震荡的经历。美联储10月会议前不久，美国公债收益率因全球经济前景减弱而暴跌，但根据这次会议的会议记录，联储官员认为影响“可能非常有限”。

油价下跌料拖慢实现美联储2%通胀目标的进程，而且已经促使油企减少投资和聘雇。不过这种不利影响可能敌不过能源价格降低对消费者支出的提振，以及对能源使用者利润率和投资计划的影响。(完)