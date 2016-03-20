通胀和就业目标已基本达到 应缓慢升息--圣路易斯联储总裁

路透华盛顿3月18日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，联储的通胀和就业目标已基本达到，将“审慎地”缓慢上调利率。

“审慎政策表明，将缓慢地调整政策利率和资产负债表至更加正常的水准，”布拉德在为德国法兰克福的一场货币政策会议准备的一份演讲稿中称。

布拉德是本周美联储会议上投票支持维持利率不变的多数决策者之一，他近期曾表示担心通胀预期下滑。

不过，这些预期最近一直在上升，布拉德在周五的讲话中表示，他现在认为“扣除油价影响后，通胀率非常接近目标。”他并未在准备的演讲稿中暗示下次升息应在何时进行。

布拉德准备的演讲稿大多是围绕一个问题的偏理论性讨论，即美国和欧洲在更长时间内维持低利率，是否造成了通胀率留守低位直到利率上升的局面，而非刺激需求从而推动通胀上升。(完)