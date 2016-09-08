美国里奇蒙联储总裁拉克尔称9月会议升息理由充分

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透华盛顿9月7日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周三表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚举行会议时，升息理由将充分。
拉克尔在9月20-21日举行的美联储政策会议上没有投票权，但他将参与讨论，他的评论显示美联储内部对于何时收紧政策的持续辩论。
“看起来9月升息的理由将是充分的，”拉克尔出席国会听证会后对记者说，他指出美国劳动力市场表现强劲是升息的理由。
堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在听证会上表示，她相信美国就业市场处于或接近充分就业状态。乔治在本月会议上具有投票权。
美联储主席叶伦上个月称升息可能性增强，但未表明将于何时升息。其他美联储决策者表态呼吁更加谨慎地对待升息。
被问及美联储内部对劳动力市场过热风险的辩论时，拉克尔称一些决策者更愿意让失业率降至低于当前4.9%的水准。(完)
(编译 杜明霞；审校 陈宗琦)
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