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债券 | 2015年 3月 6日 星期五 11:25 BJT

美国FED：纽约联储将银行业监管大权移交华盛顿--华尔街日报

路透华盛顿3月5日 - 华尔街日报周四报导称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)纽约联储的管理权已经移交给华盛顿一委员会。该委员会是通过2010年一份文件成立，此前这份文件并未公布。

报导称，这项调整在过去五年缓慢执行，将银行业监管的核心交给华盛顿及大型机构监理协调委员会(LISCC)，美联储理事塔鲁洛担任LISCC主席。

报导称，在2008年金融危机后，LISCC是根据一份名为Triangle Document的文件成立。

“很明显的，在危机前美国监管系统有很多地方并没有发挥得很好，”塔鲁洛对该报称。“同样明显的是，我们需要重新思考及重组。”

该报援引华盛顿官员称，将监管权力集中到华盛顿，将使监管更加全面且更公平。(完) (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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