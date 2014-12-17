美国FED：美联储12月16-17日议息会议后发布的声明全文

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月21日
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路透12月17日 - 以下为美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月16-17日货币政策会议后发布的声明全文:
联邦公开市场委员会(FOMC)自10月会议以来获得的信息显示，经济活动正温和扩张。就业市场状况进一步有所改善，就业增长稳健且失业率下滑。总的来说，一系列就业市场指标显示就业资源利用不足的情况正在逐步减少。家庭支出正温和成长，企业固定投资增加，而楼市复苏仍缓慢。通胀继续处于委员会的较长期目标水准之下，部份反映能源价格下跌。基于市场的通胀补偿指标有所下滑，调查显示较长期通胀预期仍稳定。
委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会预计在合适的宽松政策下，经济活动将温和扩张，就业市场指标和通胀将向委员会认为符合其双目标的水准靠拢。委员会预计经济和就业市场前景的风险接近平衡。委员会预计随着就业市场进一步改善以及能源价格下挫等其他因素的暂时性影响消退，通胀将逐步升向2%。委员会将继续密切留意通胀发展。
为支持向就业最大化和物价稳定的目标继续前进，委员会今日确认维持目前联邦基金利率0-0.25%目标区间仍是合适的。在决定维持目前联邦基金利率0-0.25%目标区间多久时，委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标的已实现和预期的进展。评估将考量广泛的信息，包括就业市场状况数据、通胀压力指标和通胀预期，以及金融市场发展读数。基于目前的评估，委员会认为可以耐心的开始将货币政策立场正常化。委员会预计指引符合之前声明提及的在10月购买资产结束后的一段相当长时间内维持联邦基金利率目前0-0.25%目标区间将可能是合适的，尤其是如果预估通胀继续低于委员会2%的较长期目标，且通胀预期仍牢牢受控。不过，如果未来信息显示向委员会就业和通胀目标所取得的进展要比目前预期更快，那么可能要比目前预期更早上调联邦基金利率目标区间。相反，如果进展较预期缓慢，则可能比目前预期推迟上调利率目标区间。
委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有政策，以及通过标购继续延长所持公债年期。委员会透过持有庞大的较长期证券仓位应会有助于维持宽松的金融市场状况。
在委员会决定开始撤走宽松政策时，将采取符合就业最大化和通胀2%较长期目标的均衡措施。委员会目前预期，即便在就业和通胀接近符合目标的水准，经济状况可能在一段时间内都需要美联储维持目标联邦基金利率低于委员会认为的较长期正常水准。
投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席叶伦、副主席杜德利、理事布雷纳德、理事费舍尔、克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、理事鲍威尔、理事塔鲁洛。
达拉斯联邦储备银行总裁费希尔投票反对，他相信尽管委员会应耐心的开始将货币政策正常化，但自10月美国经济表现的改善已经将上调联邦基金利率的合适时机提前，较委员会多数委员预期的更早。
明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔投反对票，他相信在持续低通胀和较长期通胀预期市场指标下滑的情况下，委员会的决定给联储2%通胀目标可信性带来下滑风险。
费城联邦储备银行总裁普洛瑟也投下反对票，他相信声明不应强调时间上的重要性作为前瞻性指引的关键因素，因经济状况改善，且声明不应强调当前前瞻性指引同之前声明的一致性。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
--就2017年的投资机会来说，东方证券资产管理公司董事长陈光明指出，在价值回归大背景下，陪伴优秀公司成长渐成主流。因为在经济中低速增长时期，优秀公司能够不断提升市场份额，竞争力不断增强，而这种公司非常少，基本都集中在行业的龙头。相比之下，中小企业比较难，挤压泡沫的进程仍将延续。
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