美国FED：美联储10月28-29日议息会议后发布的声明全文

路透华盛顿10月29日 - 以下为美国联邦储备理事会(美联储/FED)10月28-29日货币政策会议后发布的声明全文:

联邦公开市场委员会(FOMC)自9月会议以来获得的信息显示，经济活动正温和扩张。就业市场状况进一步有所改善，就业增长稳健且失业率下滑。总的来说，一系列就业市场指标显示就业资源利用不足的情况正在逐步减少。家庭支出正温和成长，企业固定投资增加，而楼市复苏仍缓慢。通胀继续处于委员会的较长期目标水准之下。基于市场的通胀补偿指标有所下滑，调查显示较长期通胀预期仍稳定。

委员会将依照法定的目标，寻求促进就业最大化和物价稳定。委员会预计在合适的宽松政策下，经济活动将温和扩张，就业市场指标和通胀将向委员会认为符合其双目标的水准靠拢。委员会预计经济和就业市场前景的风险接近平衡。尽管短期内通胀可能受到能源价格等因素的牵制，但委员会认为通胀持续低于2%的可能性自今年年初已经有所降低。

委员会认为自目前的购买资产计划推出以来，就业市场前景已经取得了明显的改善。而且委员会继续认为较广泛经济活动潜在成长力道足以支持在物价稳定的前提下继续向就业最大化取得进展。因此，委员会决定在本月结束购买资产计划。委员会维持把所持机构债和机构MBS回笼本金再投资到机构MBS的现有政策，以及通过标购继续延长所持公债年期。委员会透过持有庞大的较长期证券仓位应会有助于维持宽松的金融市场状况。

为支持向就业最大化和物价稳定的目标继续前进，委员会今日确认在购买资产计划结束和经济复苏强化后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的。在决定维持目前联邦基金利率0-0.25%目标区间多久时，委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标的已实现和预期的进展。评估将考量广泛的信息，包括就业市场状况数据、通胀压力指标和通胀预期，以及金融市场发展读数。委员会继续预计，基于对上述因素的评估，在本月购买资产结束后的一段相当长时间内维持联邦基金利率目前0-0.25%目标区间将可能是合适的，尤其是如果预估通胀继续低于委员会2%的较长期目标，且通胀预期仍牢牢受控。不过，如果未来信息显示向委员会就业和通胀目标所取得的进展要比目前预期更快，那么可能要比目前预期更早上调联邦基金利率目标区间。相反，如果进展较预期缓慢，则可能比目前预期推迟上调利率目标区间。

在委员会决定开始撤走宽松政策时，将采取符合就业最大化和通胀2%较长期目标的均衡措施。委员会目前预期，即便在就业和通胀接近符合目标的水准，经济状况可能在一段时间内都需要美联储维持目标联邦基金利率低于委员会认为的较长期正常水准。

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席叶伦、副主席杜德利、理事布雷纳德、理事费舍尔、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔、克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、费城联邦储备银行总裁普洛瑟、理事鲍威尔、理事塔鲁洛。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔投了反对票，他相信鉴于通胀前景持续迟滞以及近期基于市场的较长期通胀预期指标下滑，委员会应承诺维持目前联邦基金利率目标区间至少一两年后，通胀前景才能回到2%，且应继续目前水准的资产购买计划。(完)