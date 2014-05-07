美国金融：中期内联邦基金利率料处于较低水平--美联储理事史坦

路透纽约5月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦周二表示，美国生产率和潜在成长率下滑可能表明，中期内联邦基金利率平均水平较低。

联邦基金利率是美联储实施货币政策的主要工具。过去名目联邦基金利率平均约为4%，实质联邦基金利率则为2%。

史坦在参加债券交易员晚宴时称，考虑到生产率、潜在经济成长率及储蓄率等较长期因素，“我认为你可以想像得到，中期内这些因素...均表明(联邦基金利率)低于历史平均水平。”