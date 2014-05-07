美国金融：中期内联邦基金利率料处于较低水平--美联储理事史坦

标题新闻：法国总统奥朗德呼吁选民在大选第二轮投票中支持马克龙，警告勒庞胜选是危险后果
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约5月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦周二表示，美国生产率和潜在成长率下滑可能表明，中期内联邦基金利率平均水平较低。
联邦基金利率是美联储实施货币政策的主要工具。过去名目联邦基金利率平均约为4%，实质联邦基金利率则为2%。
史坦在参加债券交易员晚宴时称，考虑到生产率、潜在经济成长率及储蓄率等较长期因素，“我认为你可以想像得到，中期内这些因素...均表明(联邦基金利率)低于历史平均水平。”
他补充道，目前还不清楚这种情况可能持续多久。(完) (编译 许娜；审校 戴素萍)
中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。