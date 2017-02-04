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国际财经 | 2017年 2月 4日 星期六 09:53 BJT

美联储公布今夏美国最大型银行“压力测试”条件

路透华盛顿2月3日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周五公布了美国最大型银行“压力测试”的条件，要求大型银行测试其在全球经济衰退、失业率高企状况下的表现。

如果银行不能证明它们能够经受住这样的经济滑坡，美联储可能会叫停银行派息，并要求其增加资本储备。

美联储在一份声明中称，美国13家最大型银行必须在4月5日前向美联储报告测试结果，美联储将在6月底之前宣布结果。

另外21家大型银行也必须进行压力测试，只是测试的范围有所缩小。美联储称，去年这些银行被免予进行内部控制和规划测试。

“压力测试”是2010年出台的《多德弗兰克》金融改革法案提出的。该法案旨在防止未来再发生像2008年楼市崩塌引发的那一轮金融危机。(完)

(编译 刘静; 审校 母红)

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