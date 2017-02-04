美联储公布今夏美国最大型银行“压力测试”条件

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透华盛顿2月3日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周五公布了美国最大型银行“压力测试”的条件，要求大型银行测试其在全球经济衰退、失业率高企状况下的表现。
如果银行不能证明它们能够经受住这样的经济滑坡，美联储可能会叫停银行派息，并要求其增加资本储备。
美联储在一份声明中称，美国13家最大型银行必须在4月5日前向美联储报告测试结果，美联储将在6月底之前宣布结果。
另外21家大型银行也必须进行压力测试，只是测试的范围有所缩小。美联储称，去年这些银行被免予进行内部控制和规划测试。
“压力测试”是2010年出台的《多德弗兰克》金融改革法案提出的。该法案旨在防止未来再发生像2008年楼市崩塌引发的那一轮金融危机。(完)
(编译 刘静; 审校 母红)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。