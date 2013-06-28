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债券 | 2013年 6月 28日 星期五 14:56 BJT

美国政经：奥巴马已就美联储主席继任人选整理出终选名单--消息

“在总统作出决定并准备宣布之前，我们拒绝就任何人事猜测置评，”白宫发言人Amy Brundage表示。

“总统认为，在促进经济复苏的过程中，贝南克主席堪称是至关重要且杰出的合作伙伴，在此重要时刻，他仍在为国家做出令人敬佩和卓越的服务，”她称。

**贝南克缄默；叶伦料接任**

贝南克尚未表示是否会再任四年美联储主席，但也基本未淡化其可能离开的猜测。

新美联储主席或许将在美国货币政策的微妙时期上任。

下任美联储主席可能会面临削减货币宽松计划的任务。

在路透本月稍早对分析师进行的调查中，绝大多数的受访者认为，奥巴马可能选择叶伦接替贝南克。

叶伦自2010年10月起任美联储副主席，被认为是大力支持采取激进措施来解决失业问题的倡导者。如获参议院提名和批准，她将成为美联储的首位女主席。(完)
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