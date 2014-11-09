更新版 1-路透调查：多数华尔街大银行深信美联储在明年6月前升息

(新增详细内容)

路透纽约11月7日 - 一项路透调查结果显示，华尔街大银行仍深信美联储将在2015年6月之前升息，分析师们也认为，市场低估了美联储在收紧政策时会采取的力度。

受访的19家一级交易商中，有14家预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在2015年6月前升息，明年年底时借款成本上升至1%。

调查结果显示，华尔街的高级分析师并不为上月市场震荡下跌及被视为强硬的美联储10月声明所动。

在10月初进行的那次调查中，19家一级交易商中有15家预计美联储将在6月升息。上月股市震荡下跌那周之后进行的另一份调查显示，47名分析师中仍有24名预计明年6月升息。

这次最新的调查是在周五美国公布强劲的非农就业数据之后进行。美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增加21.4万个，即便更多人加入就业大军，失业率仍降至六年低点5.8%，这是经济走强并显示出韧性的迹象。

这些交易商14位受访分析师中有11位认为，美联储升息的力度可能较周五债市短期利率期货价格反映出的更大。周五的联邦基金期货合约暗示，交易商认为2015年6月升息的机率为34%，2015年9月升息的机率为63%。

这次调查访问了22家一级交易商中的19家，仅有三家没有参加。

上月市场下跌压低了美国的部分通胀指标，促使部分投资者将美联储首次升息的预计时间推后至2015年底甚至2016年。

但市场很快恢复，上周美联储在10月政策会议之后发布了颇具信心的政策声明，表达了对美国经济复苏的信心。

18家交易商预测中值为，到明年年底时联邦基金利率为1%，美联储10月会议发布的预测则显示，联储官员预测中值为1.38%。

14家交易商预测中值为，到2016年底时联邦基金利率为2.5%，美联储官员的预测中值为2.88%。

10家交易商预测终值为，到2017年底时联邦基金利率为3.5%，美联储官员的预测中值为3.75%。

自2008年以来，美联储主要基金利率的目标区间一直保持在0-0.25%之间。(完)