美国金融:美联储调查显示过去三个月信贷需求增强,信贷标准放宽

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透华盛顿2月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一公布的对高级信贷人员季度调查结果显示,在过去三个月,银行放宽了美国的信贷标准,并报称企业、汽车以及住宅抵押贷款需求增强.
这份基于68家美国银行以及22家海外银行在美国的分行反馈的报告还问及是否美国本地银行收紧了对欧系银行的放贷标准,但仅有一小部分回应称有这么做.(完)
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。