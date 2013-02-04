美国金融:美联储调查显示过去三个月信贷需求增强,信贷标准放宽

路透华盛顿2月4日 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周一公布的对高级信贷人员季度调查结果显示,在过去三个月,银行放宽了美国的信贷标准,并报称企业、汽车以及住宅抵押贷款需求增强.

这份基于68家美国银行以及22家海外银行在美国的分行反馈的报告还问及是否美国本地银行收紧了对欧系银行的放贷标准,但仅有一小部分回应称有这么做.(完)