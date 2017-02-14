纽约联储调查显示美国通胀预期达到2015年中以来最高

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透纽约2月13日 - 美国纽约联储周一公布的一项调查显示，美国一项通胀预期指标1月连续第二个月上升，触及2015年中以来最高，加强了利率将持续攀升的观点。
对消费者预期的调查显示，对未来一年通胀预期上升至3.0%，12月为2.8%，11月为2.5%。
对三年后的预期从前月的2.8%升至2.9%。“受访者普遍预期上升，但预期升幅最大的是年轻人和高收入受访者，”纽约联储称。
两项指标上次达到这样的高位是在2015年6月。调查在三年半前开始进行，去年触及最低水平。
这项网上调查由第三方进行，受访的1,200名户主不断轮换。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张若琪)
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