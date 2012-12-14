全球金融: 主要国家央行延长货币互换安排

路透华盛顿12月13日 - 全球主要国家央行周四延长了2007-2009年金融危机期间设定的一系列货币互换安排,预防未来市场出现紧张状况.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)称,其与欧洲央行,加拿大央行,英国央行和瑞士央行的美元互换协议再延长一年.同时其他央行也发布声明.

由于欧债危机加剧,2011年11月时互换安排已经调整延长过一次,以缓解欧洲一些银行的美元融资压力.

互换协议的使用规模在2008年12月达到峰值5,830亿美元,但此后稳步下降,本月稍早降至120亿美元左右.

美联储称,上述央行也延长了双边货币互换安排至2014年2月1日,此操作会在"市场形势需要"的情况下提供流动性.