全球金融: 主要国家央行延长货币互换安排

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透华盛顿12月13日 - 全球主要国家央行周四延长了2007-2009年金融危机期间设定的一系列货币互换安排,预防未来市场出现紧张状况.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)称,其与欧洲央行,加拿大央行,英国央行和瑞士央行的美元互换协议再延长一年.同时其他央行也发布声明.
由于欧债危机加剧,2011年11月时互换安排已经调整延长过一次,以缓解欧洲一些银行的美元融资压力.
互换协议的使用规模在2008年12月达到峰值5,830亿美元,但此后稳步下降,本月稍早降至120亿美元左右.
美联储称,上述央行也延长了双边货币互换安排至2014年2月1日,此操作会在"市场形势需要"的情况下提供流动性.
日本央行表示,将在12月19-20日召开下次政策会议时,决定是否也延长央行流动性互换安排.(完) (编译 李爽; 审校 程琳)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。