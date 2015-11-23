美国经济：美联储理事塔鲁洛称，通胀过低仍令人担忧

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透华盛顿11月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周一表示，通胀仍有很大的不确定性，而通胀朝着联储2%目标迈进的速度将影响升息的进程。
塔鲁洛对彭博电视表示，“很难忽视基于市场的通胀补偿指标和基于调查的通胀预期指标都接近历史低点这一事实...关注这两方面的指标对我们来说至关重要。”
他并称，人们近期过于关注可能升息的特定月份，而非收紧货币政策的步伐。
塔鲁洛指出，美国经济看似在“稳步前进”，但称低通胀率意味着即便就业增长强劲，整体上看经济仍是喜忧参半。
塔鲁洛是美联储负责金融监管的关键人物，他表示可能采取进一步的措施，确保银行业者足以承受危机的冲击。(完) (翻译 张荻；审校 徐文焰)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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