美国经济：美联储理事塔鲁洛称，通胀过低仍令人担忧

路透华盛顿11月23日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛周一表示，通胀仍有很大的不确定性，而通胀朝着联储2%目标迈进的速度将影响升息的进程。

塔鲁洛对彭博电视表示，“很难忽视基于市场的通胀补偿指标和基于调查的通胀预期指标都接近历史低点这一事实...关注这两方面的指标对我们来说至关重要。”

他并称，人们近期过于关注可能升息的特定月份，而非收紧货币政策的步伐。

塔鲁洛指出，美国经济看似在“稳步前进”，但称低通胀率意味着即便就业增长强劲，整体上看经济仍是喜忧参半。