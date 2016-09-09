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市场报道 | 2016年 9月 9日 星期五 22:35 BJT

标题新闻：美联储理事塔鲁洛称想看到更多通胀向2%目标回升的迹象，不排除今年升息可能性-CNBC

美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)

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