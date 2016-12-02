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市场报道 | 2016年 12月 3日 星期六 03:16 BJT

标题新闻：美联储理事塔鲁洛称银行监管机构必须坚决维护金融监管规定，防范未来发生金融危机

Dec 2 (路透) - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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