《焦点》市场准备好迎接第二波“退市恐慌”了吗？

**朝目标迈进**

确实，美国就业情况目前看起来比大多数决策者和分析师预期的都要好。

美国6月失业率降至近六年低位6.1%，非农就业岗位增加28.8万个，今年平均每月增加23.1万个。这份报告促使摩根大通和高盛将美联储首次升息时间的预期提前，但即使是这些顶级银行，也预计美联储在明年第三季之前不会升息。

当然，一些官员表示，只要通胀看起来将停留在目标水平附近，那么美联储就能够并且应该维持低利率，即便就业市场持续升温。持这种观点的人包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔，他上周称“只要通胀过低...就算就业率升至很高水准，也没人会批评我们。”

外界人士亦表达谨慎看法。

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德建议美联储仅应逐步升息，并称应避免退市恐慌，因为这样会对印度、土耳其和阿根廷等国的股市和货币造成损害。

但只有美国经济是美联储的职责，而美国通胀正在缓慢上升。

虽然美联储关注的主要指标仍低于2%的目标，但衡量美国生产者物价的指标6月年率上升1.9%，5月为上升2.0%。

尽管美国第一季经济大幅收缩，损及全年成长前景，但法律上美联储的目标只是物价稳定和可持续就业最大化。

“经济增长不属于美联储目标范畴，”Cornerstone Macro合伙人Roberto Perli在一份报告中表示，“如果潜在增长率降低，美联储将在较低的成长率情况下实现其目标。”(完)