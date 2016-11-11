特朗普与叶伦的共同事业：促进就业与薪资持续成长

2015年11月5日，美国95号州际公路在迈阿密附近高峰时段的车流。 REUTERS/Joe Skipper

路透圣路易斯/里奇蒙11月10日 - 美国总统当选人特朗普和联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦可能意外形成同盟。在支持实行“高压经济”以提振就业和薪资方面，新政府与美联储有相同诉求，至少在短期内是这样。

在竞选过程中，特朗普曾抨击叶伦，指责她在利率政策问题上玩弄政治。

但特朗普的高级顾问David Malpass周四发表言论，似乎暂时把攻击美联储领导层放在了一边。新政府将专注于兑现竞选承诺：废除“平价医疗法案”，重写贸易政策，改革税法。

“美联储是独立的...我认为人们应该把目光从美联储移开，多多讨论可以很快做出改变的其它政策，”经济顾问Malpass在接受CNBC电视采访时表示。

特朗普胜选后，将出现总统与国会均由一党控制的“一致政府”，并料将增加基础设施支出和开展监管改革。这种前景得到了美联储官员的正面评价。此前，华盛顿的政治僵局曾长期妨碍美联储做出可以改善美国较长期经济前景的决策。

由于共和党控制着参众两院，特朗普有机会在其任期内重塑美国经济。

“华盛顿的僵持局面肯定会被打破，这一僵局在经济管理中一直被诟病最多，”圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四对记者称。

布拉德并非唯一对特朗普当选及支出可能增加持欢迎态度的美联储官员。芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，“促进生产力的”基础设施投资前景将是“好消息”。

**特朗普的蜜月期**

特朗普的蜜月期可能会很短暂，即便与共和党领导人亦会如此。

特朗普的经济计划与众议院议长莱恩支持的财政上更审慎的立场存在分歧。如果特朗普的贸易行动或其它原因导致通胀率上升过快，美联储可能会比预期更快速地加息，就会抑制就业和薪资增长，而这却是特朗普对中产阶级做出的承诺。

特朗普胜选也为美联储的经济预测增添相当大的潜在变数，倘若新政府贯彻调高关税的竞选承诺，则联储的预测如今甚至须将爆发贸易战的可能性纳入考量，而新医保法规对经济成长及通胀可能造成的影响亦须列入评估。

偏强硬派的里奇蒙联储总裁拉克尔表示，倘若实施财政刺激措施，则升息路径将更加陡峭。

但市场迄今对大选结果从容以对。市场原预期股市将出现的震荡走势并未出现，投资人仍旧认为美联储很有可能在12月开会时决议加息。

多数分析师预计，美联储明年将再升息两次。该行于2015年12月进行10年来首度加息。

在周二大选后首批公开发言的美联储官员当中，圣路易斯联储总裁布拉德表示，情况基本位于正轨，近期政治面爆发震撼后，尚未出现英国公投脱欧导致美联储调整利率前景的这类动荡迹象。

特朗普身为纽约地产开发商，犹太移民之女叶伦于1940年代末期在纽约成长，他们有可能在某些方面意外地发现共通之处。

叶伦上月在波士顿发表讲话指出，美联储可能需要实施“高压经济”来弥补2008-2009年危机的伤害。为了促进投资、招聘和提高薪资，这种政策可能导致通胀加速上升。

如果美联储认为美国经济已经陷入“长期停滞”时期，出现经济低增长或无增长这种根本性转变，那么特朗普的大规模减税和基础设施支出政策可能是经济所需要的。

这也与美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)的一些鸽派观点相符。布雷纳德曾担任奥巴马政府官员，她支持民主党候选人希拉里。

美联储官员都曾表示，他们认为增加公共投资，尤其是那些能提高生产率、带来长期回报的项目，可以令美国和全球经济获益。

他们还曾指出，货币政策效力有限，政府部门有必要出手采取措施。

这能够刺激通胀，并帮助美联储解决自身难题，让美联储能更稳步走向升息。美联储迫切想要升息，以便在未来经济衰退时采取传统货币政策，不必在利率触及零时采取量化宽松或其他非常规措施。

对特朗普来说，美联储渐进政策给他的回报将是薪资和就业加速增长。分析师指出，自1970年代以来，中低收入家庭占经济主力的时期是1990年代晚期，当时美联储维持低利率，即使失业率降至非常低的水平。(完)