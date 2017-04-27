焦点：美联储为控通胀或加速升息 恐令特朗普减税计划效果打折

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透华盛顿4月26日 - 美国总统特朗普打算为企业和家庭大幅减税，有望令美国经济以更高速前行；但它也可能带来一个白宫不太喜欢的结果：谨慎的美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能把利率调升至高于预期的水平。
特朗普政府称，通过对企业实施大幅减税，并给予个人更加慷慨的税赋减免，可令上千亿美元资金流入经济，从而将激发投资热潮，并使美国经济比以往更有竞争力。
但如果政府官员周三概述的该计划在国会原样获得通过，可能给已经接近满负荷运行的经济增添通胀压力。在特朗普胜选之初，美联储官员就已经对此发出了警告。
研究美联储的分析师和经济学家表示，鉴于未来公司税税率可能从35%大降至15%，而且个人税率也会有调整，美联储官员将需要开始讨论，他们能否仍保持渐进的升息步伐，还是需要加快行动速度。
美联储的目标是将通胀率控制在2%左右，目前已经接近这一水平。美国短期目标利率在年底前料将再调升两次，达到1.5%左右。
特朗普曾经表明他希望维持低利率，但美联储官员若果真决定因特朗普政策之故而需加速升息的话，则这可能成为双方发生摩擦的点。
一年的减税额估计最高达7,000亿美元，这有可能推翻上述情景假设，尤其是这些钱并没有全部用于生产性投资，也没有推动物价及薪资上涨的话。
“这个假设的前提是，减税所得资金会全数用于刺激经济增长的高回报投资。但若事与愿违，这些资金若用于企业并购，或是其他金融投资，那情况反而会变得更糟，因为这将提高经济其他领域的风险，”曾在奥巴马政府担任财政部助理部长的Mark Mazur指出；他目前担任Urban-Brookings税务政策中心的主管。
这项税改计画会否执行及如何执行存在变数，加大了美联储未来几个月选择政策路径所面临的挑战。
**潜藏的威胁**
美国政府可能停摆的威胁，加上今年夏末秋初又将讨论联邦债务上限问题，将考验新政府及联储制定政策的能力。共和党及民主党议员需要通过一系列议案以让政府持续运作，但目前他们还在为是否给墨西哥边境筑墙提供资金而争论不休。
在以往，政府停摆、预算被迫削减以及2013年有关债务上限的激烈争论，曾让美联储脱离正轨，殃及美国经济成长，让数以十万计的工作人员无所事事。
前美联储研究部门主管David Stockton认为，总的来说，即将进行的讨论对于美联储来说十分关键，对于想求证特朗普能否监督政府良好运转的全球市场来说，也是如此。Stockton目前供职于彼得森国际经济研究所。
“如果政府停摆，而后陷入一连串严重违约危机...那么家庭和企业积聚的乐观信心可能很快消失无踪，”Stockton说。“如果突然发现，即便一党处于掌控地位，但似乎还是什么事都不会发生，这或许太让人震惊了。”
对美联储来说，在本来很平静的经济环境下，这属于自讨苦吃。目前企业获利情况良好、消费者信心强劲，而且像近期法国选举等地缘政治事件进展也十分不错，情况的发展一直有利于美国经济稳步增长并创造就业--也支持美联储以循序渐进的步伐升息。
决策者目前预计今年再升息两次，从投资者对不同证券的定价来看他们普遍接受这一观点。
围绕特朗普可能会干什么的猜测，决策者迄今一直不愿多说他们的想法，因为相关细节不多，国会的反应也不能确定。
随着税改计划公布且财政大限临近，不管怎样，这种情况可能改变。
虽然共和党掌控参众两院，但也不能保证他们将就支出或税改计划，或者举债上限问题轻松达成一致。共和党的分歧令特朗普的医疗改革首战失利，一些共和党议员可能既不赞成上调举债上限，也不赞成过度减税，因为会导致更大的赤字。
“成败与否就看未来几个月了。他们必须让人看看，他们是要办成一些事的，”IHS Markit分析师Chris Christopher称。(完)
(编译 徐文焰/龚芳/郑茵/王丽鑫；审校 张荻/白云/徐文焰/王颖)
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