焦点：美联储为控通胀或加速升息 恐令特朗普减税计划效果打折

路透华盛顿4月26日 - 美国总统特朗普打算为企业和家庭大幅减税，有望令美国经济以更高速前行；但它也可能带来一个白宫不太喜欢的结果：谨慎的美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能把利率调升至高于预期的水平。

特朗普政府称，通过对企业实施大幅减税，并给予个人更加慷慨的税赋减免，可令上千亿美元资金流入经济，从而将激发投资热潮，并使美国经济比以往更有竞争力。

但如果政府官员周三概述的该计划在国会原样获得通过，可能给已经接近满负荷运行的经济增添通胀压力。在特朗普胜选之初，美联储官员就已经对此发出了警告。

研究美联储的分析师和经济学家表示，鉴于未来公司税税率可能从35%大降至15%，而且个人税率也会有调整，美联储官员将需要开始讨论，他们能否仍保持渐进的升息步伐，还是需要加快行动速度。

美联储的目标是将通胀率控制在2%左右，目前已经接近这一水平。美国短期目标利率在年底前料将再调升两次，达到1.5%左右。

特朗普曾经表明他希望维持低利率，但美联储官员若果真决定因特朗普政策之故而需加速升息的话，则这可能成为双方发生摩擦的点。

一年的减税额估计最高达7,000亿美元，这有可能推翻上述情景假设，尤其是这些钱并没有全部用于生产性投资，也没有推动物价及薪资上涨的话。

“这个假设的前提是，减税所得资金会全数用于刺激经济增长的高回报投资。但若事与愿违，这些资金若用于企业并购，或是其他金融投资，那情况反而会变得更糟，因为这将提高经济其他领域的风险，”曾在奥巴马政府担任财政部助理部长的Mark Mazur指出；他目前担任Urban-Brookings税务政策中心的主管。

这项税改计画会否执行及如何执行存在变数，加大了美联储未来几个月选择政策路径所面临的挑战。

**潜藏的威胁**

美国政府可能停摆的威胁，加上今年夏末秋初又将讨论联邦债务上限问题，将考验新政府及联储制定政策的能力。共和党及民主党议员需要通过一系列议案以让政府持续运作，但目前他们还在为是否给墨西哥边境筑墙提供资金而争论不休。

在以往，政府停摆、预算被迫削减以及2013年有关债务上限的激烈争论，曾让美联储脱离正轨，殃及美国经济成长，让数以十万计的工作人员无所事事。

前美联储研究部门主管David Stockton认为，总的来说，即将进行的讨论对于美联储来说十分关键，对于想求证特朗普能否监督政府良好运转的全球市场来说，也是如此。Stockton目前供职于彼得森国际经济研究所。

“如果政府停摆，而后陷入一连串严重违约危机...那么家庭和企业积聚的乐观信心可能很快消失无踪，”Stockton说。“如果突然发现，即便一党处于掌控地位，但似乎还是什么事都不会发生，这或许太让人震惊了。”

对美联储来说，在本来很平静的经济环境下，这属于自讨苦吃。目前企业获利情况良好、消费者信心强劲，而且像近期法国选举等地缘政治事件进展也十分不错，情况的发展一直有利于美国经济稳步增长并创造就业--也支持美联储以循序渐进的步伐升息。

决策者目前预计今年再升息两次，从投资者对不同证券的定价来看他们普遍接受这一观点。

围绕特朗普可能会干什么的猜测，决策者迄今一直不愿多说他们的想法，因为相关细节不多，国会的反应也不能确定。

随着税改计划公布且财政大限临近，不管怎样，这种情况可能改变。

虽然共和党掌控参众两院，但也不能保证他们将就支出或税改计划，或者举债上限问题轻松达成一致。共和党的分歧令特朗普的医疗改革首战失利，一些共和党议员可能既不赞成上调举债上限，也不赞成过度减税，因为会导致更大的赤字。

“成败与否就看未来几个月了。他们必须让人看看，他们是要办成一些事的，”IHS Markit分析师Chris Christopher称。(完)