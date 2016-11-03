焦点：美联储按兵不动 为12月加息铺路

路透华盛顿11月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但暗示，可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。

美联储政策制定委员会表示，经济动能已经增强，就业增长保持稳健。美联储政策制定者也对通胀正朝2%目标迈进表达了更加乐观的看法。

美联储在为期两天政策会议结束后发表的声明中称，“委员会认为上调联邦基金利率的理据继续增强，但决定暂不采取行动，等待一些经济继续向目标迈进的进一步迹象。”

这表明，美联储在12月中今年最后一次货币政策会议上加息的门槛看来已经很低了。金融市场已经大致消化了这一因素。

美联储发布政策声明后，美国股市延续稍早跌势，美国公债收益率下滑。美元兑一篮子货币一度缩减跌幅，之后进一步下滑。

“仍指向12月加息，他们只不过是没有提前承诺。”LPL Financial投资策略师兼分析师John Canally称。

美联储在声明中表示“自今年稍早以来，通胀已经有所上升”，弃用了上次声明中使用的通胀短期内将保持低位的措辞，反映美联储对物价正上升的信心不断增强。

政策制定者对可能在12月加息的看法越来越一致。美联储主席叶伦曾于9月表示，只要就业和通胀持续增强，今年底前可能升息。

自那以来的数据显示，美国就业仍在稳健成长，通胀攀升，这两项指标均接近美联储的长期目标。美国经济成长亦累积动能，在上半年经济成长表现疲弱后，第三季GDP环比年率初值为增长2.9%。

**大选结果扑朔迷离**

还有不到一周的时间，美国就将进行总统大选。绝大多数投资人预计本周美联储不会有所行动。

民调显示，共和党候选人特朗普同民主党候选人希拉里的支持率差距正在不断缩小。这引发全球股市下滑，美股指标标普500指数连跌第七个交易日。

路透/益普索周一发布的一项民调结果显示，希拉里支持率领先特朗普五个百分点，但本周发布的其他一些民调则显示，特朗普领先一两个百分点。

如果特朗普当选，可能引发金融市场动荡，因投资人担心他在贸易、移民和外交政策上的立场。特朗普也曾指责美联储维持低利率，是因来自奥巴马政府的压力。

联储在去年12月进行近10年来首次升息，之后一直将银行间隔夜拆借利率目标区间维持在0.25%-0.5%。

堪萨斯城联储总裁乔治和克利夫兰联储总裁梅斯特对周三的决定持有异议，她们赞成马上加息。上次会议上有三位政策制定者持有异议，她们也在其中。(完)