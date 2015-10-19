美国利率：在“不久的将来”升息是适宜的--旧金山联储总裁威廉姆斯

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
最近几周美联储发出的信号不一，全球投资者对此表示失望。美联储主席叶伦和其他官员曾表示，预计需在年底前升息，但上周两位美联储官员敦促谨慎行事。美联储已经维持利率在近零水准接近七年期间。
威廉姆斯称，升息决定将取决于经济数据，最近数据“千差万别”。由于支持和反对升息都有不错的理由，他说支持与反对的看法仍“旗鼓相当”。
威廉姆斯拒绝透露他个人认为美联储应何时开始政策正常化，但对于在更长时间内维持低利率，他持较为谨慎的看法。
“随着经济走强，而且已经增强，我们未来确实不需要所有宽松政策，而且我认为维持非常低的利率存在一些成本，”他说。
威廉姆斯年底前一直拥有美联储政策委员会投票权，他拒绝排除下周会议升息的可能性，称他将在下周二和周三会议上听取同僚的看法。(完)
(编译 郑茵/杜明霞；审校 王丽鑫/许娜)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。