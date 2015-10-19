美国利率：在“不久的将来”升息是适宜的--旧金山联储总裁威廉姆斯

最近几周美联储发出的信号不一，全球投资者对此表示失望。美联储主席叶伦和其他官员曾表示，预计需在年底前升息，但上周两位美联储官员敦促谨慎行事。美联储已经维持利率在近零水准接近七年期间。

威廉姆斯称，升息决定将取决于经济数据，最近数据“千差万别”。由于支持和反对升息都有不错的理由，他说支持与反对的看法仍“旗鼓相当”。

威廉姆斯拒绝透露他个人认为美联储应何时开始政策正常化，但对于在更长时间内维持低利率，他持较为谨慎的看法。

“随着经济走强，而且已经增强，我们未来确实不需要所有宽松政策，而且我认为维持非常低的利率存在一些成本，”他说。

威廉姆斯年底前一直拥有美联储政策委员会投票权，他拒绝排除下周会议升息的可能性，称他将在下周二和周三会议上听取同僚的看法。(完)