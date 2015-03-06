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货币新闻 | 2015年 3月 6日 星期五 14:06 BJT

美国经济：增速受到国外经济疲势及美元强势的拖累--旧金山联储总裁

路透火奴鲁鲁3月5日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四称，若不是国外经济疲软，推升美元兑欧元和日圆汇率，美国经济增长环比年率本可能接近4%。

“在所有其它条件不变的情况下，美元汇率上涨会拖累经济增长，”威廉姆斯称。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
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