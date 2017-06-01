旧金山联储总裁看好美国经济 认为今年将总共升息三次

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔6月1日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四称，他的基本预测情形是美国今年将总共升息三次，但认为如果美国经济意外增强，升息四次也是适宜的。
“经济有可能好于预期。一个大问题是，是否会推出大规模财政刺激措施，或其他经济前景方面的调整，从而使我们认为经济将好于预期，”威廉姆斯在韩国央行举行的一次论坛的间隙称。
威廉姆斯今年在美国联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。他说，升息周期的终点或许是略低于3%。他强调称，美联储将以可预见和透明的方式升息，从而将升息对新兴经济体的任何负面溢出效应降至最低。
“最终，我们仅将以循序渐进的方式，升向相对较低的水平，3%或更低，”他表示。
美联储3月小幅升息，为2007-09年金融危机和衰退以来第三次升息。美联储官员的预期中值显示，计划年底前还将升息两次。期货市场目前价格暗示，本月稍晚升息25个基点的机率大约有90%。
威廉姆斯表示，他预计今年财政政策的任何变化不会对2017年的美国经济产生重大影响，并称这样的政策调整可能将仅影响2018年和2019年的经济成长。
他还重申他认为美国经济目前“运行很好”，但称通胀率目前低于美联储2%的目标水准对货币政策构成挑战。(完)
(编译 汪红英/许娜；审校 孙茉莉/龚芳)
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