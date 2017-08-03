美国经济足够强劲 可支持联储9月缩表--旧金山联储总裁威廉姆斯

路透拉斯维加斯8月2日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示，美国经济的强劲程度或足以支持美联储在9月削减资产负债表。他的讲话暗示，美联储接近于撤走这项备受争议的刺激工具。

为了对抗2007-2009年金融危机和经济衰退，美联储降息至近零水准，并通过购债向经济注资逾3万亿美元以进一步拉低利率。

如今多数决策者认为经济接近于全力运转，美联储上月声明称可能在相对较短时期内开始缩减债券持仓。美国联邦公开市场委员会(FOMC)此前表示，这一进程将在年底前开始。

“9月的FOMC会议似乎是行动的合适时间，”威廉姆斯在拉斯维加斯经济俱乐部主办的活动上发表演讲后对记者表示。

他补充说，认同美联储今年可以再次加息、明年加息大约三次的观点。美联储自2015年12月以来已经四次加息。

威廉姆斯今年对货币政策没有投票权，但是参与美联储讨论。他表示，美联储决策者仍然不确定央行规模4.5万亿美元的资产负债表会缩减多少。

“会比现在低很多，”他在演讲中称。

威廉姆斯称，美联储需要逐步撤回货币刺激政策，以防经济过热，如果经济前景改变，或提高联邦政府举债上限方面的出现“问题”，美联储可能会调整缩表和升息计划。

威廉姆斯预计失业率会从目前的4.4%小幅下降，随后在2018年保持在4%上方，通胀在一两年之内有望升至美联储2%的目标。(完)