旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
“我们制定货币政策时，总是面临不确定性，”旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，“不仅仅是财政政策、新政府、新国会。当然围绕这些政策的具体内容及其对经济的影响还有很多问号，我们将予以关注。”
但他表示，关于全球经济环境和大宗商品价格也有很多未知数，这两个因素近几年都曾对美国经济带来冲击。他指出，现在不同的是，不确定性相对平衡，经济面临正面和负面意外情景的可能性基本一样。
“我和很多同事都认为，当今的不确定性与我们职业生涯所经历的那些基本相同，”威廉姆斯说。
他表示，考虑到衰退之后经济在复苏方面取得的进展，美联储现在升息是“有道理的”。他这种说法几乎完全呼应了美联储主席叶伦周三的讲话。
威廉姆斯还说，美联储目前预计能够逐步升息，不过“我们总是做好改变对经济看法的准备...并找到最好的利率路径，以实现我们的目标。”(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。