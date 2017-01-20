旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同

路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。

“我们制定货币政策时，总是面临不确定性，”旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，“不仅仅是财政政策、新政府、新国会。当然围绕这些政策的具体内容及其对经济的影响还有很多问号，我们将予以关注。”

但他表示，关于全球经济环境和大宗商品价格也有很多未知数，这两个因素近几年都曾对美国经济带来冲击。他指出，现在不同的是，不确定性相对平衡，经济面临正面和负面意外情景的可能性基本一样。

“我和很多同事都认为，当今的不确定性与我们职业生涯所经历的那些基本相同，”威廉姆斯说。

他表示，考虑到衰退之后经济在复苏方面取得的进展，美联储现在升息是“有道理的”。他这种说法几乎完全呼应了美联储主席叶伦周三的讲话。

威廉姆斯还说，美联储目前预计能够逐步升息，不过“我们总是做好改变对经济看法的准备...并找到最好的利率路径，以实现我们的目标。”(完)