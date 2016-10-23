美国旧金山联储总裁强调支持今年升息 因薪资和通胀上升

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透旧金山10月21日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五进一步强调支持升息，他在一次演说后告诉记者“今年对于升息是个好时机”，他原本希望上月就升息。他说，等太久再升息最终可能刺激通胀或产生泡沫，并迫使美联储急剧升息，而这可能扼杀经济增长。他并称，明年美联储再升息几次“是合理的”。
但他并未明确主张下月升息。下月的美联储会议之后一周美国将举行总统大选。
美国经济“基本实现了”充分就业，通胀率“非常接近”美联储2%的目标水平，因此“回归逐渐升息的步伐是合理的，尽早升息要比推迟好，”他在旧金山联邦住房贷款银行成员会议上表示。
之后他对记者表示，到12月会有更多数据以便对升息做出决定，鉴于经济数据已经显示薪资和通胀率在上升，到时候没有根本性的原因使决策者不能达成一致。
“我主张逐渐升息，并不是要阻止经济扩张，”威廉姆斯表示。明年他将在利率决定中拥有投票权。“而实际恰恰相反：我的目标是让经济步伐更加稳健，因此能够持续很长时间。”
威廉姆斯说，他与美联储主席叶伦没有分歧。叶伦上周暗示实施“高压经济”可能是恢复金融危机带来破坏的最好办法。
威廉姆斯告诉记者，他不反对让经济变得更热些，但只是担心目前5%的失业率会降到4%，这可能迫使美联储迅速调整方向，从而导致经济衰退。
多数美联储官员认为，年底前升息时适宜的。
美联储去年12月升息，目前主要政策杠杆--银行间隔夜贷款利率的目标范围是0.25%-0.5%。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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