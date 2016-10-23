美国旧金山联储总裁强调支持今年升息 因薪资和通胀上升

路透旧金山10月21日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五进一步强调支持升息，他在一次演说后告诉记者“今年对于升息是个好时机”，他原本希望上月就升息。他说，等太久再升息最终可能刺激通胀或产生泡沫，并迫使美联储急剧升息，而这可能扼杀经济增长。他并称，明年美联储再升息几次“是合理的”。

但他并未明确主张下月升息。下月的美联储会议之后一周美国将举行总统大选。

美国经济“基本实现了”充分就业，通胀率“非常接近”美联储2%的目标水平，因此“回归逐渐升息的步伐是合理的，尽早升息要比推迟好，”他在旧金山联邦住房贷款银行成员会议上表示。

之后他对记者表示，到12月会有更多数据以便对升息做出决定，鉴于经济数据已经显示薪资和通胀率在上升，到时候没有根本性的原因使决策者不能达成一致。

“我主张逐渐升息，并不是要阻止经济扩张，”威廉姆斯表示。明年他将在利率决定中拥有投票权。“而实际恰恰相反：我的目标是让经济步伐更加稳健，因此能够持续很长时间。”

威廉姆斯说，他与美联储主席叶伦没有分歧。叶伦上周暗示实施“高压经济”可能是恢复金融危机带来破坏的最好办法。

威廉姆斯告诉记者，他不反对让经济变得更热些，但只是担心目前5%的失业率会降到4%，这可能迫使美联储迅速调整方向，从而导致经济衰退。

多数美联储官员认为，年底前升息时适宜的。

美联储去年12月升息，目前主要政策杠杆--银行间隔夜贷款利率的目标范围是0.25%-0.5%。(完)