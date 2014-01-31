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债券 | 2014年 2月 1日 星期六 02:44 BJT

美国经济：联储关注新兴市场动荡，但不应对“短期发展”反应过度-威廉姆斯

路透1月31日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)正“密切”关注新兴市场动荡，并在本周的货币政策会议上讨论了，但不应过分聚焦“短期发展”。

“依我看，热钱流动是诸多因素造成的，”他表示，“不能说这只是因为美联储的政策。”(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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