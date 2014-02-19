美国经济：根基扎实，尽管严寒令经济数据转差-威廉姆斯

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透2月19日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示，美国经济今年“根基扎实”，尽管严寒天气令经济数据转弱。
威廉姆斯在CNBC电视访问时表示，要美国联邦储备理事会(美联储/FED)停止缩减购债计划，不仅仅需要的是一些“相对疲弱”的就业市场报告。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。