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债券 | 2014年 2月 20日 星期四 01:40 BJT

美国经济：根基扎实，尽管严寒令经济数据转差-威廉姆斯

路透2月19日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示，美国经济今年“根基扎实”，尽管严寒天气令经济数据转弱。

威廉姆斯在CNBC电视访问时表示，要美国联邦储备理事会(美联储/FED)停止缩减购债计划，不仅仅需要的是一些“相对疲弱”的就业市场报告。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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