美国金融：旧金山联储总裁威廉姆斯提出应对金融稳定风险的新举措

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透6月5日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示，试图利用货币政策来降低金融体系应对冲击的脆弱性构成真正的“巨大”风险，但至少有两个新举措带来希望，值得进一步研究。
威廉姆斯在给德国央行楼市和宏观经济会议：货币政策和金融稳定面临的挑战准备的讲稿中称，举措之一要求央行采取行动保持名义收入增长稳定。
他表示，所谓名义收入目标能够帮助避免破产和提前止赎，这两样会令金融危机恶化。
威廉姆斯称，第二个举措是令生息账户不仅仅只能透过银行来获得，降低民间机构积累短期债务的诱因。
他表示，个人并不是这两项举措的倡导者，但确实认为这是在寻求宏观经济和金融稳定两个方面的平衡时的一个创新的思维方式。
这两项举措虽然有妥协，并可能有意想不到的后果，但值得进一步研究。（完）
(编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选