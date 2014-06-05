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债券 | 2014年 6月 6日 星期五 00:03 BJT

美国金融：旧金山联储总裁威廉姆斯提出应对金融稳定风险的新举措

路透6月5日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周三表示，试图利用货币政策来降低金融体系应对冲击的脆弱性构成真正的“巨大”风险，但至少有两个新举措带来希望，值得进一步研究。

威廉姆斯在给德国央行楼市和宏观经济会议：货币政策和金融稳定面临的挑战准备的讲稿中称，举措之一要求央行采取行动保持名义收入增长稳定。

他表示，所谓名义收入目标能够帮助避免破产和提前止赎，这两样会令金融危机恶化。

威廉姆斯称，第二个举措是令生息账户不仅仅只能透过银行来获得，降低民间机构积累短期债务的诱因。

他表示，个人并不是这两项举措的倡导者，但确实认为这是在寻求宏观经济和金融稳定两个方面的平衡时的一个创新的思维方式。

这两项举措虽然有妥协，并可能有意想不到的后果，但值得进一步研究。（完）

(编译 李军; 审校 母红)
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