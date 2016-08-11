版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 12日 星期五 02:09 BJT

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯称应在年内升息，以反映就业市况改善和通胀可能正在回升

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐