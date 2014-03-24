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债券 | 2014年 3月 24日 星期一 22:56 BJT

美国经济：旧金山联储总裁威廉姆斯仍预计要到明年下半年升息-华盛顿邮报

路透3月24日 - 根据华盛顿邮报周一刊登的旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)专访，他仍预计美联储在明年下半年前不会加息。威廉姆斯被认为是美联储主席叶伦的“亲密战友”。

威廉姆斯也淡化了上周叶伦的讲话。叶伦上周的讲话暗示将在美联储结束购债后六个月左右升息，大约是在明年春季。

叶伦的讲话令市场措手不及，股市遭遇抛售，因交易商消化升息要比原先预期提前一些的预估。

“我真的没有看到任何可以预示我们将比之前预期提前收紧货币政策的事情。”威廉姆斯在上周五接受华盛顿邮报专访时表示。

但他也承认失业率快速下滑符合略微较快调升短期利率的情况。美联储自2008年底以来一直维持短期利率在近零水准。（完）

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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