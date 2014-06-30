美国金融：旧金山联储总裁威廉姆斯称，“一段时间内”不会升息

路透爱达荷州太阳谷6月30日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一预计，在2016年底之前，美国经济可能已恢复到充分就业水平，通胀率也已回升至良性水平。不过，他重申，需要在一段时间内保持利率在近零水准。

“最重要的是，这奏效了，”威廉姆斯在谈到美联储的非常规刺激政策时表示。这些举措包括自2008年12月开始实施的购买数万亿美元的长期证券和近零利率政策。

威廉姆斯在犹他州和蒙大拿州银行家协会发表讲话时，将美联储的超宽松货币政策比作美国经济断腿上打的石膏，他说，在此之前就结束刺激政策可能已铸成大错。

他说，“那么做只会损及经济，并迫使美联储采取在之后采取更为激进的举措。”

“经济正逐步正常化，随着经济状况持续改善，我们将取掉石膏；当经济可以独立行走时，我们将甩掉拐杖，”威廉姆斯说，“一段时间内，我们不会升息，升息标志着我们进入了收紧政策的周期。”

威廉姆斯预计，在首季大幅萎缩后，美国实质国内生产总值(GDP)将反弹，年内增幅将超过3%，明后两年的增幅略高于3%。

他说，这样的增速将足以推动当前6.3%的失业率将年底前降至6%，并在明年年底前降至5.5%。美国经济可能在2016年底前实现充分就业。威廉姆斯预计的充分就业水平为失业率在5.25%左右。

他说，随着经济接近充分就业水平，通胀将逐步回升至美联储设定的2%的目标。数年来，通胀一直徘徊在美联储目标之下。

威廉姆斯称，一旦开始升息，联储需谨言慎行。他今年是没有投票权的政策委员。

“去年缩减刺激规模引发的轩然大波提醒我们，实现有效的政策沟通并非易事，”他说。他所指的是，美联储前主席贝南克暗示将较市场预期提前开始缩减购债刺激规模后，市场利率突然急升。