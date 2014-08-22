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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 21:36 BJT

美国经济：发现薪资增速提高，不担心通胀--旧金山联储总裁威廉姆斯

路透8月22日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五表示，有迹象显示美国薪资增速提高，他一点儿也不担心通胀问题。

他对Fox Business Network表示，他认为美国就业市场仍存在“许多”闲置劳动力，他仍认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于明年年中开始逐步升息。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
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