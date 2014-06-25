美国金融：美联储手握在必要时撤走流动性的工具--旧金山联储总裁

欧元债市：法国公债收益率降至数月低点，欧洲央行利率前景打击德债
路透伦敦4月24日 - 法国总统大选第一轮选举结果周一令整个法国公债市场如释重负，而欧洲指标德国公债则表现不佳，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
路透加州帕洛阿尔托6月24日 - 一位美国联邦储备理事会(美联储/FED)高级官员周二表示，美联储拥有的工具，即便在资产负债表规模很大的情况下仍可以收紧货币政策。
“无论我们的资产负债表规模是在缩小、还是依然十分庞大，都不会影响美联储在经济面临过热风险时采取必要措施的能力，也就是在派对正嗨时撤走酒杯(撤走流动性)，”旧金山联储总裁威廉姆斯在斯坦福董事学院第20届年会上称，并补充道当升息时机到来时，美联储将尽量“以对经济影响最小的方式”进行。
美联储的资产负债表已激增至逾4万亿(兆)美元，一些批评者担心，随着经济升温，未来这些资金可能引燃通货膨胀。威廉姆斯说，美联储向银行存在联储的超额储备金支付利息的能力，将能够避免这个问题。
威廉姆斯还表示，虽然有迹象显示通胀从当前的低点上升，但仍保持在“联储希望达到的范围之内。”(完)
(编译 李春喜 审校 许娜)
路透伦敦4月24日 - 法国总统大选第一轮选举结果周一令整个法国公债市场如释重负，而欧洲指标德国公债则表现不佳，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五
路透伦敦4月24日 - 英国10年期公债收益率升至两周来的最高位，因 法国中间派候选人马克龙在总统选举首轮投票中获胜，缓解了市场对于再 度面临民粹主义冲击的担忧，促使投资者抛售欧洲公债，转而投资更具风 险的资产。 英国10年期公债收益率 早盘一度高见1.102%，为4月10日 以来的最高位，最新交投在1.101%，日内上涨七个基点左右。 英国10年期公债与德国10年期公债 收益率之差为75个基 点左右，与上周五相比几无变动。(完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)