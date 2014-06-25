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债券 | 2014年 6月 25日 星期三 10:09 BJT

美国金融：美联储手握在必要时撤走流动性的工具--旧金山联储总裁

路透加州帕洛阿尔托6月24日 - 一位美国联邦储备理事会(美联储/FED)高级官员周二表示，美联储拥有的工具，即便在资产负债表规模很大的情况下仍可以收紧货币政策。

“无论我们的资产负债表规模是在缩小、还是依然十分庞大，都不会影响美联储在经济面临过热风险时采取必要措施的能力，也就是在派对正嗨时撤走酒杯(撤走流动性)，”旧金山联储总裁威廉姆斯在斯坦福董事学院第20届年会上称，并补充道当升息时机到来时，美联储将尽量“以对经济影响最小的方式”进行。

美联储的资产负债表已激增至逾4万亿(兆)美元，一些批评者担心，随着经济升温，未来这些资金可能引燃通货膨胀。威廉姆斯说，美联储向银行存在联储的超额储备金支付利息的能力，将能够避免这个问题。

威廉姆斯还表示，虽然有迹象显示通胀从当前的低点上升，但仍保持在“联储希望达到的范围之内。”(完)

(编译 李春喜 审校 许娜)
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