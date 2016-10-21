美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称正努力增强政策的可预见性

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透旧金山10月21日 - 旧金山联储总裁威廉姆斯周五表示，联储正努力提高政策的可预见性，以便将对国际金融市场造成的极大影响降至最低。
威廉姆斯还表示，他预计，只有在利率“远高于”零之后，联储才会缩减资产负债表规模，最终规模将远小于当前的4.5万亿美元。尽管如此，目前尚不清楚，资产负债表规模缩小是否会大大加剧收益率曲线走陡的程度，因全球阻力和其它因素对长期收益率造成的下行压力超过从前。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。