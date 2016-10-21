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市场报道 | 2016年 10月 22日 星期六 03:58 BJT

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称正努力增强政策的可预见性

路透旧金山10月21日 - 旧金山联储总裁威廉姆斯周五表示，联储正努力提高政策的可预见性，以便将对国际金融市场造成的极大影响降至最低。

威廉姆斯还表示，他预计，只有在利率“远高于”零之后，联储才会缩减资产负债表规模，最终规模将远小于当前的4.5万亿美元。尽管如此，目前尚不清楚，资产负债表规模缩小是否会大大加剧收益率曲线走陡的程度，因全球阻力和其它因素对长期收益率造成的下行压力超过从前。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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